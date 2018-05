Amanti della Guzzi unitevi: a Mandello motoraduno con super premio. La tradizionale reunion degli appassionati dell’aquila quest’anno si svolgerà nella patria dei guzzisti dal 7 al 9 settembre. E abbinata alla tre giorni ci sarà anche una lotteria.

La lotteria Guzzi

Il primo premio della “riffa su due ruote” sarà una Guzzi V7. Non solo in palio anche buoni viaggio (Viaggio a PHU QUOC (Vietnam) per 2 persone soggiorno presso Seaclub Sol Beach House in All Inclusive della durata di 9 giorni/7 notti e voucher Notte di Benessere QC Terme). I biglietti saranno in vendita a partire dalla prossima settimana nei negozi di Mandello.

L’estrazioni dei tagliandi baciati dalla dea bendata avrà luogo l’8 settembre alle 22 in piazza del mercato a Mandello.

Il programma dettagliato della tre giorni

VENERDI’ 7 settembre 2018

Ore 15 Inizio raduno – Motorbike rally start – Piazza Mercato

Ore 15 fino alle 22 sottoscrizioni e vendita biglietti lotteria– subscription of the committee & Lottery ticket sale – Piazza Garibaldi

Ore 15 fino alle 18 info point – parcheggio Moto Guzzi

Dalle ore 15 alle 18 Esposizione Moto Storiche – vintage motorcycle exhibition – Piazza Leonardo da Vinci

Dalle ore 15 alle 18 Mostra – Duilio Agostini : Il padre del motoraduno internazionale – Sale polifunzionali –Lido Comunale

Dalle ore 15 alle 18 Mostra – Ettore Gambioli: Guzzi e scultura – Exhibition – Ettore Gambioli: Guzzi and sculpture – Piazza Leonardo Da Vinci

Dalle ore 15 alle 20 Moto Guzzi a tre ruote: esposizione di moto e mezzi a 3 ruote – three-wheeled Moto Guzzi: Moto Guzzi’s three-wheeled bike and vehicles exhibition – Sale polifunzionali –Lido Comunale

Dalle ore 15 alle ore 22 Stand customizzatori – customizers stands – Piazza Garibaldi – Via Medaglie Olimpiche Mandellesi

Ore 18:30 Apertura cucine – opening of refreshment areas

Ore 21 Spettacolo musicale – music show– Piazza Mercato

SABATO 8 settembre 2018

Ore 9 fino alle 22 Iscrizioni e vendita biglietti lotteria– subscription of the committee & Lottery ticket sale – Piazza Garibaldi

Ore 10 fino alle 18 Info point – Piazzale Moto Guzzi

Dalle ore 10 alle 18 Esposizione Moto Storiche – vintage motorcycle exhibition – Piazza Leonardo da Vinci

Dalle ore 10 alle 18 Mostra – Duilio Agostini : Il padre del motoraduno internazionale – Sale polifunzionali –Lido Comunale

Dalle ore 10 alle 18 Mostra – Ettore Gambioli: Guzzi e scultura – Exhibition – Ettore Gambioli: Guzzi and sculpture – Piazza Leonardo Da Vinci

Dalle ore 10 alle 20 Moto Guzzi a tre ruote: esposizione di moto e mezzi a 3 ruote – three-wheeled Moto Guzzi: Moto Guzzi’s three-wheeled bike and vehicles exhibition – Sale polifunzionali –Lido Comunale

Dalle 10 alle 18 Visita torre Maggiana – Visit of Maggiana’s Tower (Frederick I, Barbarossa’s residence)

Dalle 10 alle 18 Visita chiesa di San Giorgio: chiesa dell’alto Medioevo con affreschi datati 1475-1485 – High Middle Ages church with frescoes dated 1475-1485 – San Giorgio

Dalle ore 10 alle ore 22 Stand customizzatori – customizers stands – Piazza Garibaldi

Ore 11 Avviamento moto storiche – 8 Cilindri – Vintage motorcycles: eight-cylinders ignition Piazza L. Da Vinci

Ore 12 Apertura cucine – opening of refreshment areas

Dalle ore 16:30 alle 19 Gruppo Manzoniano Lucie – Giro con le tipiche barche del lago di Como – Ride with the typical boats of Lake Como

Ore 18:30 Apertura cucine – opening of refreshment areas

Ore 21 1° Parte musica – music show – Piazza Mercato

Ore 22:20 Estrazione lotteria Motoraduno Internazionale – Lottery draw

Ore 22:30 Spettacolo pirotecnico – fireworks show– Zona lago

Ore 23:00 2° parte musica – music show Piazza Mercato

DOMENICA 9 settembre 2018

Ore 9 fino alle 15 – sottoscrizione comitato – subscription of the committee – Piazza Garibaldi

Ore 9 fino alle 14 – info point – Piazzale Moto Guzzi

Dalle ore 10 alle 14 Esposizione Moto Storiche – vintage motorcycle exhibition – Piazza L. Da Vinci

Dalle ore 10 alle 14 Mostra – Duilio Agostini : Il padre del motoraduno internazionale – Sale polifunzionali –Lido Comunale

Dalle ore 10 alle 14 Mostra – Ettore Gambioli: Guzzi e scultura – Exhibition – Ettore Gambioli: Guzzi and sculpture – Piazza Leonardo Da Vinci

Dalle ore 10 alle 14 Moto Guzzi a tre ruote: esposizione di moto e mezzi a 3 ruote – three-wheeled Moto Guzzi: Moto Guzzi’s three-wheeled bike and vehicles exhibition – Sale polifunzionali –Lido Comunale

Dalle 10 alle 12 Visita torre di Maggiana – Visit of Maggiana’s Tower (Frederick I, Barbarossa’s residence)

Dalle 10 alle 12 Visita chiesa di San Giorgio: chiesa dell’alto Medioevo con affreschi datati 1475-1485 – High Middle Ages church with frescoes dated 1475-1485 – San Giorgio

Ore 11 Avviamento moto storiche – 8 Cilindri – vintage motorcycles: eight-cylinder ignition – Piazza L. Da Vinci

Ore 12 Apertura cucine – opening of refreshment areas

Ore 15 Saluti e chiusura Raduno – closing ceremony.