Aperi-leggendo parte decisamente con il piede giusto.

Aperi-leggendo a Corbetta

Ha preso il via giovedì 3 maggio Aperi-leggendo, ciclo di presentazioni di libri di autori locali con aperitivi letterari. La prima serata del progetto, ideato dall’associazione Facciamo centro – Commercio per Corbetta e autofinanziato dai negozianti aderenti, ha visto protagonista Laura Orsolini con il suo “L’alba si portò via la notte”.

I prossimi appuntamenti

In programma altri cinque appuntamenti, tutti i giovedì fino al 7 giugno con inizio alle 18. Il 10 maggio toccherà a Gepi Baroni con “Una città nel cuore”, il 17 a Lorena Arpesella con “Che storia stai mangiando”, il 24 ad Alba Passarella e al suo “Margherite con le spine”, il 31 a Michela Perrotta con “Ad occhi chiusi”, il 7 giugno infine i riflettori saranno puntati su Ivan D’Agostini e il suo “Il buco”.

Prenotazione obbligatoria nelle botteghe

Per partecipare agli eventi, è necessario prenotarsi rivolgendosi alle botteghe che ospitano le singole serate. Nell’ordine: Sherbet bistrò di largo Cellere 2, Tutto qui di via Mazzini 15, I viaggi di Cristina di corso Garibaldi 11 (che ospiterà due serate, quelle del 24 e del 31 maggio) e Bollini interior design di corso Garibaldi 30.