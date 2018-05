Associazioni messicane del Nord Italia riunite in congresso il prossimo fine settimana al castello dei missionari comboniani.

Associazioni messicane al castello dei Comboniani

Le Associazioni Messicane della provincia di Lodi, Brescia e Varese, si uniscono per organizzare il V Congresso delle Associazioni Messicane in Europa. Un importante evento che per la prima volta di terrà in Italia, al castello dei missionari comboniani di Venegono Superiore. Con il patrocinio della Regione Lombardia, il FAI e il Consolato del Messico, sarà la protagonista di un momento di incontro con più di 20 rappresentanti delle realtà culturali messicane di tutta Europa. Occasione per discutere e lavorare in comune accordo su un problema fortemente sentito nell’attualità: l’integrazione. Il Castello dei Missionari Comboniani, ospiterà il congresso i giorni 18, 19 e 20 maggio, in Via delle Missioni 12.