Appuntamento a domenica per la dodicesima Festa di Primavera con le auto storiche che si misureranno alla conquista del Trofeo Bellardi.

Auto storiche, trappa di campionato nazionale

Iscrizioni aperte ancora per poco per le auto storiche e gli equipaggi che vorranno partecipare domenica al Trofeo Bellardi. L’evento è dedicato per le auto storiche fino al 1998, è organizzato dal club Asi Auto Moto Storiche Varese ed è valevole per il Campionato Tricolore di Regolarità Asi a cronometri liberi. In programma, 75 prove cronometrate nell’arco di poche ore, tutte tra Venegono Superiore e Castiglione Olona, con una tappa al Museo Fisogni di Tradate.

Il programma della giornata

Ecco il programma della XII Festa di Primavera. Ritrovo, colazione e distribuzione dei radar alle 21 in via Solferino a La Trasparenza. Alle 10, partenza da via Pasubio a Venegono Superiore, dove saranno esposte anche le moto Frera. Via alle prove cronometrate e pausa verso le 13 per il pranzo al centro Shalom. Ripartenza con le prove crono, con una passerella lungo le vie del Monterosso e le sue ville Liberty e la Valle Olona. Trasferimento a Tradate per una visita al museo Fisogni con allestimento del park auto nel cortile interno e ritorno poi a Venegono Superiore al centro Shalom per una merenda e le premiazioni.

Come partecipare

Per informazioni e iscrizioni, contattate il Club varesino al 335-6443001 o alle mail ago1100@libero.it e segreteria@automotostorichevarese.it. Costo dell’iscrizione, comprensiva del pranzo, della merenda e dell’ospitality, 100 euro ad equipaggio under 30 iscritto all’Asi, 120 per i soci over 30 e 150 per i non soci over 30. Per gli appassionati e chi vuole solo ammirare le auto, la partecipazione è ovviamente libera. Senza paura di rimanere delusi: tra le auto storiche già iscritte un’Alfa Romeo Giulietta spider, una Lancia Delta Integrale, una Triumph TR3, una Lancia Fulvia Coupè e la “piccola Ferrari”, la Siata Daina Gran Sport. L’evento, organizzato dal Club Auto Moto Storiche Varese, è patrocinato dai Comuni di Venegono e Castiglione e vede la collaborazione de La Trasparenza, del Centro Shalom, degli Amici Moto Frera Tradate e del Museo Fisogni Tradate.