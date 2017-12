Sabato e domenica entra nel vivo il clima natalizio ad Abbiate Guazzone. Dopo il pomeriggio di giochi e laboratori per l’accensione dell’albero del riuso e la mattinata con i personaggi di Walt Disney si torna a festeggiare ad Abbiate insieme ai commercianti e ai volontari delle associazioni ( col patrocino del Comune). Clou l’arrivo di Babbo Natale con la sua slitta trainata dai cavalli.

Babbo Natale, elfi e i personaggi di Walt Disney

La bella giornata di sole ha fatto da cornice ad una simpatica iniziativa promossa dai commercianti di Abbiate. Domenica scorsa hanno sfilato per le vie del centro storico i protagonisti dei cartoni animali. Minni, Topolino, Winni The Pooh insieme a trampolieri, elfi e nonni dalla lunga barba bianca, hanno riscaldato il clima di festa catturando l’interesse dei bimbi entusiasti di conoscere i loro beniamini, i personaggi delle loro storie. Ad allietare la giornata in città il trenino natalizio che per due giorni ha portato a spasso in tutto il paese grandi e piccini. Un viaggio accompagnato dalle note dei Babbi Natale musicanti, gli artisti del liceo Bellini pronti a sfidare il freddo pur di rallegrare Tradate e Abbiate.

Babbo Natale in slitta fa tappa ad Abbiate questo weekend

Archiviato il successo di domenica, Abbiate si prepara ad accogliere il nonno più amato dai piccini. L’appuntamento è per sabato dalle 11 alle 17 e domenica dalle 10.30 alle 13. Babbo Natale a cavallo, scortato dai suoi elfi, sbarcherà in via Vittorio Veneto e con la sua slitta carica di doni e caramelle regalerà gioia e felicità ai bambini. Oltre ovviamente alle musiche natalizie, alla cioccolata calda e al vin brulè per i più grandi preparato e offerto dal gruppo alpini di Abbiate.

Giochi laboratori e altre attività rallegreranno vigilia e antivigilia ad Abbiate. Non mancheranno le sorprese a Tradate. Spettacolo di bolle e animazioni in villa Truffini insieme a Santa Claus accompagneranno lo shopping di sabato fino a sera. In coincidenza del concerto del corpo musicale saranno allestiti laboratori nella villa comunale per i figli e nipoti degli spettatori.