Big Bang Music fest.

Ecco i primi 4 artisti del Big Bang Music Fest

Sono stati annunciati i primi 4 artisti che si esibiranno al Big Bang Music Fest, maxi evento organizzato dall’associazione Giovaninervianesi.it e che si svolgerà dal 30 maggio al 3 giugno nel parco di viale Papa Giovanni XXIII a Nerviano.

Il 30 maggio il palco sarà tutto per Awa Fall a.k.a Sista Awa, 19ene italo-senegalese e voce nota del panorama raggae italiano e che ha da poco rilasciato il video di “Be the difference” che sarà anche il primo singolo del nuovo album; il 31 maggio sarà la volta di Nerone, voce nota del freestyle e già vincitore di titoli quali “Kinf di #MtvSpit2014: suo, nel 2017, il disco d’oro per “Papparapà”, e di Ensi altro personaggio noto del freestyle di cui è definito il Re; il 3 giugno il concerto sarà quello di Pop X da tutti definito come un rave party con riferimenti più o meno espliciti al sesso e all’omosessualità.

Altri artisti saranno comunicati a breve.

Per informazioni: Big Bang Music Fest