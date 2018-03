Lezione speciale in municipio.

Scuola in visita al municipio

Una giornata speciale per gli alunni della scuola primaria Carducci, quinta B e quinta C, in visita al municipio. Occasione questa per osservare da vicino e conoscere come funziona l’attività della macchina comunale. Ad accoglierli il sindaco Marilena Vercesi e il consigliere comunale Giacomo Agrati.

I piccoli e loro insegnanti sono stati accompagnati nella sala consigliare: è qui che si svolge il Consiglio comunale e gli studenti hanno simulato proprio una seduta eleggendo al loro interno sindaco, giunta e consiglieri. Poi la visita è proseguita in altri uffici, spazi nei quali si lavora per il bene pubblico. L’ufficio più gradito? Quello della Polizia locale.

Prosegue il progetto legalità

La visita nel palazzo comunale rientra nel proseguimento del Progetto legalità che anche quest’anno il Comune sta portando avanti nelle scuole. “Il tema della legalità – ha spiegato Vercesi agli alunni – è un processo di interazione che stimola la fiducia nei sistemi di controllo e nelle fonti di autorità presenti nel proprio territorio. In questi anni i valori della democrazia, l’esercizio dei diritti e dei doveri della cittadinanza hanno avviato collaborazioni con enti locali e associazioni per sviluppare il progetto educazione alla legalità all’interno delle scuole”.