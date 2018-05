Al via domenica la sesta edizione della Bimbimbici, la manifestazione Fiab portata nelle due Venegono da Agev.

Bimbimbici, caccia al messaggio

Doppio percorso per la sesta edizione della Bimbimbici. Per il primo, da 4 chilometri, partenza dal Parco Pratone di Venegono Superiore e poi di tappa in tappa (alla scuola Marconi e Parrocchia a Venegono Inferiore) fino all’asilo San Francesco. Da qui partirà (e arriverà) anche il secondo percorso di un chilometro, per gli alunni della materna. All’arrivo, gadget dono per tutti e premiazione per il più giovane, il più anziano, il ciclista più bizzarro e la squadra a tema più numerosa. Quota di partecipazione 2,50 euro e per i ragazzi che si iscrivono a 5 euro un menù con panino, patatine e bibita.