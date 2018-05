Bimbinbici a Corbetta.

Bimbinbici, un successo

Meteo ottimale e numeri da record per la Bimbinbici 2018 organizzata domenica 6 maggio dall’associazione Città dei bambini. Oltre 400 solo i ciclisti che hanno preso parte al percorso destinato ai bambini dai 6 anni in su. E poi ancora il gruppo della scuola materna. Via dunque a conoscere il territorio sulle due ruote e poi tutti in piazza del Popolo per la merenda e i giochi pomeridiani. Un successo.