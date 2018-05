Bubbiano riscopre il Medioevo: cavalieri, falconeria, risottata in piazza per l’evento targato Pro loco di domenica 6 maggio.

Bubbiano riscopre il Medioevo: fiera di Pro loco il 6 maggio

Bubbiano riscopre il Medioevo: la suggestiva iniziativa targata Pro loco si svolgerà domenica 6 maggio con il patrocinio dell’Amministrazione. Dalle 10 alle 21 il centro del paese sarà interessato dalla fiera medievale, con la partecipazione della “Compagnia di Chiaravalle”, che in abiti medievali ed esponendo oggetti di rievocazione storica intratterà il pubblico. Ci sarà anche la “Majestic Falconery”, che esporrà vari rapaci ed effettuerà esibizioni di falconeria. Inoltre, intrattenimento musicale con il gruppo Vagus Animis e vendita e produzione in loco di formaggio con Promo Cevo di Valsaviore. Alle 15 spettacolare torneo tra cavalieri in armatura e a seguire esibizioni di volo libero di alcuni rapaci. Dalle 18 risottata in piazza, preparata e offerta dai volontari Pro loco, che saranno presenti per tutto il giorno con un punto ristoro. Per i più piccoli, divertimento assicurato con il giullare Milfo lo Buffon, che si esibirà con il proprio assistente.