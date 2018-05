Camminata Milano-Pavia: dalla Darsena al Duomo. L’evento aveva debuttato l’anno scorso richiamando migliaia di persone.

Camminata Milano-Pavia

E’ in partenza la seconda edizione della camminata Milano-Pavia, che ha debuttato l’anno scorso riscuotendo un successo inaspettato: duemila i partecipanti iscritti, tra cinquemila e settemila il totale compresi gli “imbucati”. Quest’anno l’appuntamento è per sabato 5 maggio alle 7.00 di mattina a Milano in piazza XXIV maggio, la Darsena, per la camminata a passo libero di 34 km lungo il Naviglio Pavese, seguendo il tracciato della ciclabile, fino al Duomo di Pavia con arrivo previsto intorno alle 18.00 circa.

L’idea

Nata nel 2017 da un’iniziativa di alcuni amici milanesi rimasti affascinati dal cammino di Santiago. Tanto da pensare di riproporne uno in piccolo andando a incrociare un altro percorso di pellegrinaggi come la via Francigena. Lo spirito è quello di vivere l’emozione di una grande passeggiata collettiva al motto di “piano piano” e dunque in tutta tranquillità, senza alcuna fretta. Sarà possibile fermarsi lungo il percorso, ammirare il paesaggio, fare soste per rifocillarsi e bere.

Leggi anche: Palazzo Broletto ospita “Exist” la mostra di Daniele Bongiovanni

Poche semplici regole

Come l’anno scorso la partenza è prevista a scaglioni di una cinquantina di persone ciascuno. Le uniche regole sono: iscriversi, per motivi di ordine pubblico; acquistare un biglietto donando a scelta da 2 a 100 euro, per i costi di organizzazione. e indossare qualcosa di giallo per riconoscersi tra partecipanti. Le iscrizioni sono aperte e possono essere fatte al seguente link http://www.icaminantes.com/events/2a-camminata-milano-pavia/