Capodanno Uboldo pienone al cinema teatro San Pio

Un altro grande successo al veglione di capodanno organizzato per il quarto anno consecutivo dal Cinema Teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo. Anche quest’anno, come in passato, circa 300 persone hanno affollato la Sala per assistere alla commedia brillante “Ho deciso i non morire” portata in scena dalla compagnia teatrale Suilsipario di Carbonate. “Un’ora e mezza di divertimento con i bravi attori della compagnia comasca e poi tutti a brindare con panettone e spumante offerti dalla Sala della Comunità di Uboldo”, confermano gli organizzatori. “Chiude così una prima parte di stagione più che positiva”, aggiungono. Poi svelano che c’è stato “un aumento del pubblico a fronte di una maggior diversificazione delle proposte”.

Il prossimo appuntamento è al cinema

Appuntamento nel fine settimana al Cinema-Teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo con la proiezione del film “Wonder”. Il film sarà proiettato nelle giornate di sabato 6 alle 21 e domenica 7 alle 16. Tratto dall’omonimo libro bestseller di R.J. Palacio, ha nel cast il giovanissimo Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson.