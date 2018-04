Nuova data per il cineforum.

Cineforum a Cerro Maggiore, nuovo appuntamento

Torna il cineforum “Il coraggio e la sfida di educare”, organizzato dall’ente morale San Vittore Olona. Venerdì 6 aprile, all’auditorium comunale di via Boccaccio a Cerro Maggiore, alle 21, con ingresso libero e gratuito verrà proiettato il film « The blind side» (2009) di John Lee Hancock, con Quinton Aaron e Sandra Bullock che per questa interpretazione vinse il suo primo Premio Oscar come miglior interprete. Serata nuovamente organizzato dall’ente rorale San Vittore Olona, che gestisce alcune realtà educative tra San Vittore Olona (scuola dell’Infanzia e scuola Primaria G. Comensoli) e Cerro Maggiore (scuole dell’Infanzia e Primaria Bernocchi e scuola Secondaria “Giovanni Paolo II).

Il cineforum prende spunto da una idea condivisa con il giornalista di cerrese Alessandro Rizzo che introdurrà la serata dedicata a genitori, insegnanti, famiglie ed incentrata sul tema dell’educazione e del rapporto con i figli, dai bambini ai ragazzi più grandi, e più in generale tra gli adulti e i giovani sempre alla ricerca di un “maestro” da seguire e da cui imparare il vero, il giusto e il bello della vita. Ad Antonio Autieri, direttore responsabile di Sentieri del Cinema, uno dei più autorevoli portali di informazione e critica cinematografica nel panorama italiano, è affidato il compito di presentare il film e alimentare il dibattito finale.

La scelta della pellicola

«Il film che proponiamo prende spunto dalla storia vera di Michael Oher – sottolinea Alessandro Rizzo -, un ragazzo abbandonato dalla famiglia, con un padre spesso in carcere e una mamma cocainomane, che dopo una infanzia allo sbando, incontra qualcuno che crede nell’educazione e crede in lui, tanto che Michael diventerà una stella del football americano. Dopo aver affrontato nei film precedenti i temi della morte, dell’integrazione, della malattia, questa volta ci concentreremo su una pellicola dedicata al cambiamento. Se guardiamo qualcuno con amore, se siamo guardati con amore per quello che siamo, tutti possiamo cambiare in meglio. Per noi stessi, per il mondo intero.». Al termine del film è prevista una dolce e piacevole sorpresa offerta dalla storica Pasticceria Asperti attiva a Cerro Maggiore e Legnano. L’ultimo appuntamento con il Cineforum, che gode del patrocinio del Comune di Cerro Maggiore e del Comune di San Vittore Olona, sarà poi il 27 aprile con «Des hommes et des dieux – Uomini di Dio» di Xavier Beauvois (2010).