CiccioGamer89 protagonista al Teatro Galleria.

CiccioGamer89 da YouTube al Palco del Galleria

Il logo del Paguro e il saluto hakuna matata, ripreso dal film Disney “Il Re Leone”, con il quale

saluta i suoi fan all’inizio di ogni video, sono ormai diventati il marchio di fabbrica di

CiccioGamer89, uno dei più importanti youtuber italiani che si occupano di videogame. Nei suoi

video illustra strategie e tattiche per completare i videogiochi che tanto piacciono ai più giovani. Ed

è proprio a loro che è rivolto l’invito a partecipare a questo vero e proprio esperimento. Sul palco del Teatro Galleria di piazza San Magno, infatti, CiccioGamer89 sfiderà altri campioni del joypad a Fortnite. E il match sarà trasmesso su un maxischermo cinematografico (12×6 metri).

Una star del web al debutto teatrale

Al secolo Mirko Alessandrini, questo 29enne romano ha aperto il canale YouTube CiccioGamer89 nel 2012, raccontando trucchi e segreti dei videogiochi. Un format di successo, che lo ha portato nel giro di appena tre anni a superare il milione di iscritti. Oggi sono oltre 2,4 milioni i gamers che seguono i suoi video sulla piattaforma di proprietà di Google. Quello in programma al Teatro Galleria è il suo debutto teatrale assoluto. Fortnite è un videogioco del tipo sparatutto ambientato su un pianeta Terra in cui il 98% della popolazione è improvvisamente scomparsa. I sopravvissuti abitano un pianeta il cui cielo è costantemente coperto di nuvole che danno origine a delle tempeste che hanno sviluppato degli umanoidi simili a zombie che attaccano gli esseri umani. Il giocatore è alla guida di un gruppo di ribelli ed ha il compito di trovare risorse e altri sopravvissuti.

Lo spettacolo domenica 15 aprile

Lo spettacolo è in programma domenica 15 aprile alle 16.30 (la durata prevista è di due ore). I

biglietti sono in vendita a partire da 23 euro e possono essere acquistati al DiscoStore di piazza San

Magno o di TicketOne. Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una maglietta di CiccioGamer89.