Cicloturismo, l’appuntamento con “Bicicliamo”

Riparte, dopo il successo dello scorso anno, Bicicliamo la campagna per la promozione del cicloturismo e la realizzazione di una mobilità nuova. La bici come veicolo per l’utilizzo quotidiano, per sviluppare un’economia sostenibile, per (ri)scoprire e valorizzare le bellezze dei nostri territori e dell’Italia. I Circoli Legambiente di Parabiago e Nerviano con Fiab Canegrate Pedala, e il patrocinio dei Comuni di Parabiago, Nerviano, Villa Cortese, Canegrate, dell’Ecomuseo del Paesaggio Parabiago, i Parchi Mulini, Roccolo, Basso Olona e l’adesione di Contratto di Fiume Olona Bozzente Lura, organizzano l’ottava edizione di BICIcliAMO, una campagna per la promozione del cicloturismo e la realizzazione di una mobilità nuova.

Il primo appuntamento

Il primo appuntamento dell’ottava edizione è previsto per domenica 8 aprile. Tema: Milano – Tra arte e storia – Binario 21. Partenza da Canegrate alle 8 da piazza della Stazione. Alle 8.15 ritrovo e partenza da piazza Maggiolini a Parabiago. Alle 8.30 è il turno di Nerviano, con la partenza al Parco del Comune (via Marzorati). Il percorso sarà di circa 25 chilometri. E’ previsto il pranzo al sacco.

I prossimi eventi

Prossimi appuntamenti il 22 aprile, il 20 maggio, 27 maggio, 10 giugno, 17 giugno, 1 luglio, 9 settembre. Per finire il 23 settembre con la biciclettata lungo la ciclovia Riviera dei Fiori- San Remo.