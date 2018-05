Club Auto sportive legnanesi a Lentate sul Seveso con i suoi gioielli.

Club Auto sportive legnanesi in trasferta a Lentate sul Seveso

Il Club Auto sportive legnanesi guidato dal presidente Andrea Rondanini e dal vicepresidente Alessandro Cangemi ha partecipato alla festa del paese di Lentate sul Seveso con circa venti autovetture sportive e d’epoca. I soci del club hanno esposto le loro autovetture nella piazza principale. Il pomeriggio ha previsto la visita guidata a Villa Clerici, dove i membri del club hanno potuto ammirare diverse opere d’arte e le strutture architettoniche della dimora.

“Stiamo attirando sempre più appassionati”

“Diffondere la cultura del motorsport e per la auto sportive all’interno del territorio è uno dei compiti del nostro club – dichiara il presidente Rondanini -. Ringrazio l’Amministrazione comunale e in particolare il sindaco Laura Ferrari e tutti i consiglieri regionali presenti all’evento. Per la prima volta alcuni canali televisivi, anche stranieri, hanno dedicato tempo e attenzione all’attività del nostro club. Questo significa che stiamo crescendo in maniera corretta attirando sempre più appassionati e possessori’’.