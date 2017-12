Comitato genitori, uscita ufficiale.

Comitato genitori, successo per i mercatini di Natale

Scuole unite per il Natale. Sono stati un successo i mercatini natalizi organizzati dal neonato Comitato genitori di San Vittore Olona insieme all’istituto comprensivo Carducci.

Sabato 16 dicembre, nel cortile dell’acqua, c’erano la materna Rodari, la primaria Carducci e le medie Leopardi. Una mattina dove bimbi e adulti si sono divertiti con momenti di animazione, letture sotto l’albero, giochi e un caldo rinfresco per tutti. Ed è stata l’occasione anche per i banchetti con i lavoretti fatti a mano dagli studenti.

Il ricavato delle donazioni servirà per l’acquisto di materiale didattico e sostegno di progetti educativi.

Insomma, buona la prima per il nuovo comitato che raggruppa genitori delle tre scuole: «Siamo entusiasti di essere riusciti a organizzare questa bella manifestazione in tempi così stretti – commentano -, nostro obiettivo è proporre momenti utili per migliorare e accrescere l’esperienza scolastica dei nostri bimbi in comune accordo con tutte le componenti della scuola. Ringraziamo la dirigente scolastica Gabriella Lazzati e l’Amministrazione comunale per la gestile concessione».

Presente la stessa Lazzati e anche il sindaco Marilena Vercesi.

Il comitato è alla ricerca di nuovi membri per crescere sempre di più.