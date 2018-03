Contrade in piazza a Rescaldina: hanno riscosso grande successo e curiosità i banchetti dei rioni che, questa mattina, domenica, hanno raccolto fondi e fornito informazioni ai cittadini in vista del palio.

Contrade in piazza per gli auguri di Pasqua e non solo

Tutte le contrade di Rescaldina, a eccezione di Rescalda, sono scese in piazza domenica mattina per augurare buona Pasqua ai cittadini, ma soprattutto per raccogliere fondi in vista dell’imminente edizione del palio. I volontari hanno infatti venduto gadjet, uova di Pasqua e organizzato biglietti della sottoscrizione a premi. In più sono state raccolte le iscrizioni per i giochi del palio. La loro presenza in centro ha riscosso grande successo ed è stata apprezzata dai cittadini, usciti per la santa messa in occasione della domenica delle palme.