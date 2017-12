Cooperativa del Popolo di Cisliano premiata in Regione per le attività promosse nel 2017

Lunedì 18 dicembre la Cooperativa del Popolo di Cisliano ha ricevuto un importante riconoscimento: a seguito della partecipazione al concorso per i Circoli Cooperativi lombardi, indetto dalla Regione, è risultata infatti tra i circoli meritevoli, con un punteggio di 25/30. Premiata la qualità delle numerose attività socio-culturali svolte nel corso dell’anno 2017. Signifitcativi i complimenti da parte del Dipartimento cooperative e circoli culturali, turismo e sport di Legacoop Lombardia. Alla cerimonia di premiazione, al 39esimo piano del Palazzo Lombardia, erano presenti il presidente Andrea Fumagalli e il consigliere Giulio Cattaneo.

Al concorso hanno partecipato numeroso cooperative lombarde, a dimostrazione di come i circoli siano vivi e non debbano essere sottovalutati, come si legge in una nota del Dipartimento nella quale si descrive il modello di circolo che si sta diffondendo sul territorio e che è ben rappresentato anche dalla Cooperativa di Cisliano: “È questo il circolo che emerge da questo bando, è un Circolo cooperativo che si confronta col mercato, che fatica perché ama essere sociale, etico e solidale, non è semplice in questo mondo molto business ma è un Circolo ricco di positivo. Alla Regione chiediamo di non perderci di vista, i Circoli sono quelli che al territorio danno il sale per dare sapore e renderlo gustoso e sociale”. La Cooperativa del Popolo aspetta tutti i soci e i simpatizzanti per il brindisi di Natale e per festeggiare insieme questo importante riconoscimento: appuntamento domenica 24 dicembre alle 11.