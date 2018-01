Giovedì 4 gennaio Cristina D’Avena si è esibita a Il Centro di Arese.

Cristina D’Avena per grandi e piccoli

Grande ovazione per la star di adulti e bambini Cristina D’Avena. La cantante, giovedì 4 gennaio, era a Il Centro di Arese. Prima ha firmato le copie dei suoi fan per circa un’ora e mezza alla Mondadori, poi, intorno alle 20.30, si è spostata nella parte superiore del centro commerciale adibita agli eventi dove si è esibita con i suoi brani più celebri. Questi sono raccolti nel nuovo album dove vede la collaborazione con famosi artisti come J-Ax, Michele Bravi, Benji e Fede, Loredana Bertè e molti altri.