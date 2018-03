CusagoinArte: sei artisti cusaghesi in mostra con Pro loco in occasione di “Cusago in fiore”, sabato 7 e domenica 8 aprile.

Sabato 7 e domenica 8 aprile arriva «CusagoinArte»: sei artisti cusaghesi espongono nel locale della Pro loco in Corte Madonnina, in occasione della manifestazione «Cusago in fiore». Si tratta di una collettiva con fotografie, quadri e sculture realizzati da Luca Battaglini, Susanna Ceretti, Rita Giola, Maria Paola Murgia, Stefania Nozza e Daniela Reina. Sarà possibile visitare la mostra per entrambi i giorni,dalle 10 alle 19.