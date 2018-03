David Tremlett a Legnano. La visita rientra nel piano per valorizzare la città attraverso la collaborazione con grandi artisti.

Nei giorni scorsi l’artista David Tremlett era a Legnano per un sopralluogo. Tremlett è giunto appositamente in città con Nicoletta Palattini, storica d’arte e Flavio Arensi, critico d’arte. Hanno visitato palazzo Malinverni, dove hanno incontrato il sindaco,

Gianbattista Fratus, per poi recarsi a palazzo Leone da Perego.

David Tremlett, attivo dagli anni Sessanta, è oggi considerato tra i più autorevoli pittori murali viventi, conta numerose mostre personali nei più prestigiosi musei del mondo, dal MoMA di New York al Museo di Belle Arti di Bruxelles fino al Pac di Milano, dove ha esposto nel 1993. Fra le più celebri realizzazioni quella della Tate Britain di Londra, dove ha decorato l’ingresso. La visita rientra nel piano dell’Amministrazione comunale che intende dialogare con grandi artisti italiani e internazionali, coinvolgendoli in iniziative per la valorizzazione della città.