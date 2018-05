Ospite della biblioteca il libro “Crescere a proverbi…nel Varesotto” con l’autrice Maria Cristina Bombelli.

Dialetto varesotto tra proverbi ed espressioni

Appuntamento martedì 15 maggio in biblioteca di Venegono Superiore. Porte aperte agli appassionati di dialetto varesotto e storia locale. Sarà infatti presentato il libro “Crescere a proverbi… nel Varesotto”, scritto da Maria Cristina Bombelli. Nata a nata a Venegono Superiore e sorella di Eugenio detto “Gege” Bombelli, cui è intitolata una sala della Biblioteca, uomo molto noto in paese e scomparso diversi anni fa. Tappa imperdibile per i “venegonesi doc” e per i varesotti attenti e amanti delle proprie tradizioni. In appendice, riproduzione del prezioso libretto di Eugenio Bombelli sulle “espressioni dialettali” della media Valle dell’Olona.