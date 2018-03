Donne In•canto approda a Rescaldina con un musical.

Donne In•canto, serata spassosa con “Anita, giocolerie da bagno”

Il prossimo 8 aprile, Donne In•canto porterà a Rescaldina una serata spassosa che avrà come protagonista l’attrice padovana Anna Marcato nei panni di Anita: una donna come tante… potrebbe essere la tua vicina di casa. Le hanno venduto un appartamento con il bagno in comune, ma non è un bagno condiviso… il bagno è nella piazza del Comune! Lei non si fa problemi… se la ride! Spugne e spazzole roteano tra un mambo e un merengue, Anita canta e danza coinvolgendo gli spettatori nel suo “musical da bagno”.

La serata del festival è ormai un appuntamento fisso

La serata del festival è ormai un appuntamento fisso, e come ogni anno l’assessore alle Politiche culturali Elena Gasparri ha commissionato al direttore artistico Giorgio Almasio uno spettacolo che possa coniugare divertimento e contenuti… date le premesse ci pare che le aspettative non verranno deluse!

Prenotazioni online

Prenotazioni online dalle 11 di venerdì 23 marzo sul sito www.donneincanto.org. La prenotazione coinciderà con un piccolo impegno di donazione a favore della campagna di solidarietà messa in atto dal festival per il 2018, che sosterrà “La valigia di salvataggio”, progetto illustrato sullo stesso sito web.