Donne In•canto porta il teatro a Pogliano.

Donne In•canto fa tappa in paese venerdì 13 aprile

Pogliano partecipada sempre al festival Donne In•canto, sin da quando la kermesse si allargò per la prima volta alla rete dei comuni del territorio, e da allora la tappa festivaliera è diventata una tradizione in paese, per cui non poteva mancare nell’anno del decennale. Sabato 7 aprile, alle 11, sul sito del festival www.donneincanto.org apriranno le prenotazioni online per la serata prevista in sala consiliare venerdì 13 aprile.

Gianna Coletti porta in scena “Mamma a carico – Mia figlia ha novant’anni”

In scena l’attrice milanese Gianna Coletti col suo ultimo lavoro “Mamma a carico – Mia figlia ha novant’anni”, uno spettacolo teatrale ironico e struggente sul rapporto tra una donna di 50 anni e una vecchia ribelle di 90, cieca, che porta gli occhiali perché da sempre è abituata ad avere qualcosa sul naso; non cammina più e la testa ogni tanto va per conto suo. Quella vecchia è la madre di Gianna. Attraverso una storia vera, lo spettacolo parla di tematiche universali come il prendersi cura di chi ci ha generato, il conflitto genitori-figli a tutte le età, la lotta per accettare ciò che la vita ci dà e ci toglie. Una serata intensa ma che non mancherà di divertire il pubblico poglianese che abitualmente affolla le serate del festival.