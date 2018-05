Ecco tutti gli eventi da mercoledì 16 maggio a sabato 26 maggio tra Canegrate, San Giorgio su Legnano e Dairago.

Ecco gli appuntamenti per Elaborando cooperativa sociale

Da mercoledì 16 maggio è attivo, tutti i mercoledì sera alle 20.30 nella piazza Mercato di San Giorgio su Legnano, un laboratorio di street art e writing gestito da Urto.

Il gruppo ha organizzato anche un laboratorio di deejay (curato da Rip live), “Evoluzione delle tecniche e degli stili”, il quale coinvolgerà i comuni di Dairago il 21 e il 28 maggio alle 17 al centro di aggregazione Girovagando di via Roma 4 e il comune di Canegrate l’11 e il 18 giugno, sempre alle 17, nella sede di Rip live.

Venerdì 18 maggio, invece, ci sarà un “Torneo giovani” a Dairago. Dalle 15.30 alle 18.30, si terranno infatti, al campo sportivo di via Carducci 10, dei tornei di calcio 5vs5 e pallavolo 3vs3.

Il Comune di Dairago, l’Assessorato ai Servizi e alle politiche sociali e Spazio Ars – Arte alla ricerca del Sé hanno organizzato il ciclo di laboratori artistici “Benessere toccato con mano”, ispirato all’artista Frida Kahlo.

Il ciclo di eventi ha avuto inizio sabato 12 maggio e proseguirà sabato 19 e sabato 26 dalle 15 alle 16.30, rispettivamente con “Il mio corpo, la mia natura selvatica” (pittura e collage) e “I miei oggetti, colore tutto intorno” (costruzione e assemblaggio.

Il progetto è pensato per bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni.

L’appuntamento è davanti alla biblioteca comunale di Dairago (via Damiano Chiesa 14) o, in caso di maltempo, nella mensa della scuola primaria di via San Giovanni Bosco.