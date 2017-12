Aspettando il Natale tra giochi, divertimenti e spettacoli. Pista di pattinaggio, concerti, villaggio di Babbo Natale e bolle giganti: saranno questi gli ingredienti per un altro fine settimana magico per la città. Termineranno domenica gli eventi natalizie organizzati dai commercianti con la collaborazione di associazioni e Comune per rendere più vivi e accoglienti i centri cittadini.

Aspettando il Natale con Santa Claus

Sabato tornerà a far tappa in villa Truffini, grazie a San Carlo, Arca e Baobab, il simpatico nonnino di rosso vestito pronto a regalare sorrisi e caramelle a tutti i bambini. Dalle 14 sarà anche disponibile a farsi immortalare sul suo trono mentre i provetti pianisti potranno dilettarsi al piano messo appositamente a disposizione della città dal liceo Bellini. Babbo Natale rallegrerà con la sua presenza anche Abbiate dove le sorprese non mancheranno.

Si continua a volteggiare sulla pista da ghiaccio

Complice anche il bel tempo, la pista da ghiaccio allestita dal comune in piazza Mazzini a fine novembre, sta riscuotendo un grande successo. Sono sempre molti i pattinatori, soprattutto giovani, che si dilettano con i pattini ai piedi. Ma sono anche tanti i più piccoli che tra salti, giri sull’amico bruco, si divertono nel simpatico luna park allestito dalla famiglia Busnelli sempre in piazza Mazzini. Domenica un ulteriore occasione di svago e di magia con lo spettacolo delle bolle itinerante.

Musica e concerti aspettando il Natale

Incassato il successo di domenica sera con l’esibizione in Frera di coro, orchestra e dei solisti lirici, il liceo Bellini è tornato protagonista venerdì alle 18.30 sempre al polo culturale di via Zara. Questa volta a raccoglie applausi sono stati i giovani talenti, gli allievi esibitisi in un saggio natalizio. Sabato sera invece in villa Truffini il corpo musicale Città di Tradate riproporrà il tradizionale concerto natalizio quest’anno dal titolo «Respect». Il concerto quest’anno sarà dedicato alle associazioni ed enti che preoccupano del benessere e della tutela degli animali e dell’ambiente. Ospiti speciali saranno dunque il Parco Pineta, le guardie ecologiche volontarie, il gruppo antincendio, l’ente Nazionale protezione animali (Enpa), Legambiente e Pedibus Tradate.

Aspettando il Natale tra trenino e personaggi di Walt Disney

Il clima natalizio lo scorso weekend è entrato nel vivo con giocolieri da strada, bolle di sapone, musica e soprattutto con un simpatico trenino che per due giorni ha portato a spasso grandi e piccini. Ad allietare il viaggio i Babbi Natale musicanti che domenica hanno fatto tappa ad Abbiate dove ad attenderli c’erano i simpatici personaggi dei cartoni animati.

Minni, Topolino, Winnie The Pooh e trampolieri hanno riscaldato via Vittorio Veneto strappando sorrisi. Non sono mancati momenti di solidarietà con lo spettacolo di magia al cinema Grassi il cui ricavato è stato devoluto all’Aquilone. L’unica nota sotto tono la notte bianca di sabato. Le temperature rigide non hanno, infatti, invece invogliato i cittadini a passare una notte tra gospel e shopping.