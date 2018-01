Epifania Saronno insieme al Motoclub.

Epifania Saronno appuntamento in piazza Libertà

La Befana si prepara a portare doni e dolcetti ai bambini. L’appuntamento sarà sabato 6, alle 15, in piazza Libertà a Saronno. Qui giungerà in sella a una motocicletta. Come è ormai tradizione sarà pure «scortata» dai soci del Motoclub cittadino. Gli impegni della simpatica vecchina, però, inizieranno già al mattino. Farà, infatti, visita ai bambini della Casa di pronta accoglienza di via Machiavelli. Poi proseguirà facendo tappa alle rsa Focris di via Don Volpi e Gianetti di via Larga. Nel pomeriggio, infine, sarà in piazza, che ogni anno si riempie di bambini. L’invito degli organizzatori a partecipare al corteo in moto è lanciato a tutti i motociclisti della zona (info: angelolovati@libero.it – 338316218).

A Caronno Pertusella la «Befana benefica» col Vespa club

Doppio appuntamento con la Befana a Caronno. Si inizia alle 9.30. La simpatica vecchina sarà accompagnata dal Vespa club. Porterà doni e un sorriso ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Saronno. Poi agli anziani ospiti alla rsa Corte Cova. L’appuntamento per i soci, (ma non solo, l’iniziativa «Befana benefica» è aperta a tutti i motociclisti che vorranno partecipare), è alle 9.30 alla caffetteria San Francesco in corso della Vittoria. Da qui si partirà per il tour solidale.

E poi «Befana in piazza» con la Croce azzurra

Per i bambini caronnesi l’appuntamento è dalle 9.30 alle 12 con l’iniziativa «Befana in piazza». Sarà, infatti, nella piazzetta della chiesetta della Purificazione di via Adua ad attendere i piccoli. Ovviamente insieme ai volontari della Croce azzurra. Per tutti ci sarà una dolce sorpresa. Iniziativa, quest’ultima, alla sua seconda edizione dopo il successo dello scorso anno.