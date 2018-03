Erbe commestibili e curative: l’associazione Amici del Fiume Azzurro di Besate propone una passeggiata nel Parco del Ticino sabato 7 aprile.

Erbe commestibili e curative: escursione nel Parco del Ticino

L’associazione Amici del Fiume Azzurro organizza per sabato 7 aprile dalle 9.30 alle 11.30 una passeggiata per conoscere e raccogliere le erbe di campo commestibili e curative. Una esperta accompagnerà i partecipanti alla ricerca delle erbe spontanee che crescono nel Parco del Ticino. Il punto di ritrovo è presso la casetta dello Zerbo, al termine della camminata l’associazione offrirà un aperitivo. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero di telefono 335-408.876.