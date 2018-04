Esplosione Rescaldina, incontro.

Esplosione Rescaldina, incontro per superare le difficoltà

Esplosione Rescaldina, arriva una serata nella quale condividere emozioni e superare il trauma della comunità dopo lo scoppio della palazzina di via Brescia avvenuto sabato 31 marzo.

L’incontro, promosso dal Comune, oratorio e associazione Emdr (associazione già impegnata nel supporto diretto ai cittadini coinvolti nello scoppio della palazzina di via Brianza) porta il nome di “La comunità fronteggia l’emergenza-Risposte logistiche, organizzative, emotive”. E’ in programma giovedì 12 aprile, alle 21, all’oratorio don Bosco.

Tutta la cittadinanza è invitata. “Un incontro – spiegano i promotori – per aiutare ciascuno di noi a meglio affrontare una situazione che ha suscitato emozioni, pensieri e profonde sofferenze”.

Le verifiche e la solidarietà

In questi giorni la Procura di Busto Arsizio ha affidato l’incarico a un perito per dare il via agli accertamenti per appurare cosa sia successo nella palazzina. In paese non manca la solidarietà agli sfollati. Sabato 7 aprile grande successo per il talent-show di giovanissimi artisti con raccolta fondi per i concittadini rimasti senza casa, il giorno dopo offerte e beni per la casa raccolti dai commercianti con la “Festa di Primavera”. Sempre attivo il conto corrente attivato dal Comune per portare aiuto alle famiglie che abitavano nella palazzina.