Esplosione Rescaldina, solidarietà.

Esplosione Rescaldina, talent-show con raccolta fondi per gli sfollati

Esplosione Rescaldina, tantissimi applausi per il talent-show “Non solo musical” andato in scena la sera di sabato 7 aprile in auditorium a Rescaldina. A una settimana dalla tragica esplosione che ha distrutto una palazzina di via Brianza, gli organizzatori ossia l’associazione “Gli amici del musical” hanno deciso che la serata era un’ottima occasione per aiutare i concittadini rimasti senza casa. Come? Promuovendo la raccolta fondi avviata dal Comune. Sono stati raccolti 1500 euro.

Raccolta fondi che continua e che è stata appunto lanciata per non fare sentire soli gli abitanti di via Brianza.

I concorrenti

Sul palco, oltre a divertenti sketch da parte dei membri dell’associazione, si sono esibiti 11 concorrenti: primo posto per Andrea Paladino che alla batteria ha suonato il brano “Uptown funk” di Bruno Mars, seconda Caterina Cristofaro che ha cantato Hallelujah, terzo per la Jacko Dance che ha ballato su “What about us” di Pink; al quarto posto tutti gli altri ossia “Mondy & le sue amiche” con canto e ballo su “Una vita in vacanza” degli Stato Sociale, i “Crazy feet” con danza moderna su “Madre Tierra” di Chayanne, L’Aereoplano con canto e tastiera per “Next to you” di Chris Brown, per “Dance Forever” con danza moderna su “Can’t stop this feeling!” di Justin Timberlake, per Scirè Calabrisotto Annaluna che ha cantato “Il ballo del qua qua qua”, per Mohamed Bennouna che ha ballato hip hop su “Yaeh!” di Usher, per “Le sister” che si sono esibite cantando e ballando “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani e Simone Timpano con danza moderna su “Polaroid” di Riki.

A stilare la classica il voto della giuria (composta dal sindaco Michele Cattaneo, l’assessore alla Cultura Elena Gasparri, Don Giovanni, Franco Dringoli della Pro Loco, l’insegnante di canto Lorella Zaffaroni, la scuola di danza Arabesque, il presidente della Consulta commercianti Roberto Airaghi, l’insegnante elementare Manuela Gasparri, il registra Paolo Turro e il dirigente scolastico Angelo Mocchetti) unito al quello del pubblico.

VIDEO: l’associazione annuncia l’aiuto ai concittadini sfollati:

VIDEO: l’intervento del sindaco sulla solidarietà agli sfollati:

FOTO: esibizioni e premiazioni dei concorrenti: