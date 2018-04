Esplosione Rescaldina, la solidarietà.

Esplosione Rescaldina, il talent-show per aiutare gli sfollati

Esplosione Rescaldina, un aiuto agli sfollati dopo l’esplosione che ha fatto crollare una palazzina in via Brianza la mattina di sabato 21 marzo arriverà anche da un’altra importante iniziativa in paese. Sabato 7 aprile, alle 21, all’auditorium di via Matteotti si svolgerà infatti la quarta edizione del talent-show “Non solo musical” organizzato dall’associazione “Gli amici del musical”. Che hanno deciso di tendere la mano ai concittadini in difficoltà: “Alla luce della tragedia che ha colpito la palazzina intendiamo mostrare la nostra vicinanza a chi sta vivendo giorni davvero difficili – spiegano dall’associazione rescaldinese – promuovendo in questa serata una raccolta fondi solidale per questi concittadini. Ci si augura che questo spettacolo possa essere l’occasione per dimostrare concretamente la propria solidarietà come comunità”.

Sul palco ci saranno 11 concorrenti, giovanissimi, che canteranno, suoneranno e balleranno mostrando le loro abilità e propensioni artistiche che saranno “giudicate” da una giuria tecnica e dal pubblico presente in platea. “Siamo alla quarta edizione di uno spettacolo che, negli anni precedenti – ricordano dagli Amici del musical – ha raccolto consensi in termini di pubblico e divertimento. Sabato aspettiamo tutti per un appuntamento dove l’energia e bravura dei concorrenti, il sano divertimento e la solidarietà la faranno da padrone”.

Gli altri eventi per aiutare

Domenica 8 aprile saranno i commercianti a tendere la mano agli sfollati di via Brescia con la “Festa di Primavera” a Villa Rusconi, sostegno arriverà anche dal festival “Donne In•canto” che ha annunciato di voler dare il suo sostegno.