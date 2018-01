Falò di Sant’Antonio sabato pomeriggio invece che la sera del 17 gennaio? Qualche polemica alla vigilia, ma bambini e anziani di Cassinetta hanno apprezzato.

Falò di Sant’Antonio per bambini e anziani a Cassinetta

Chi ha alle spalle almeno 30 primavere, si ricorda che nella vicina Abbiategrasso si organizzava sempre il falò di Sant’Antonio dedicato ai più piccoli, alle famiglie e agli anziani e che non si svolgeva nella notte del 17 gennaio per venire incontro a chi aveva difficoltà ad uscire di casa alla sera, spesso troppo fredda. Con lo stesso spirito, di condivisione, di tradizione, di gioia, l’oratorio San Carlo ha organizzato il falò nel pomeriggio di sabato 20 gennaio, posticipando di qualche giorno la data canonica.

Qualche polemica alla vigilia, ma bambini e anziani hanno apprezzato

Non è mancato chi su facebook ha avuto da ridire sul non avere osservato la data del 17 gennaio, ma la cerimonia è risultata essere molto partecipata, soprattutto dal “target” per il quale è stata organizzata, e molto ben riuscita con dolci, bevande calde, lunghe code per accaparrarsi le salamelle che sapevano di quella cucina di una volta rimpianta. Alla base l’impegno, costante, dei soliti volontari e delle new entry tanto gradite per un pomeriggio di serenità in famiglia.