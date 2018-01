Torna al Parco Pratone di Venegono Superiore la tradizione del Falò di Sant’Antonio, con una serata organizzata dal gruppo cittadino delle penne nere.

Falò di Sant’Antonio tra fiamme e cibo

L’appuntamento è per mercoledì alle 20.30 con l’accensione della pira allestita dagli alpini al Parco Pratone. Venegono non manca l’appuntamento, qui sembrano lontane le polemiche sulla manifestazione che in queste settimane hanno tenuto banco a Tradate. Ma il Falò di Sant’Antonio (“quel dul purscell”) a Venegono significa anche buona tavola. La festa infatti inizierà alle 19.30 nel caldo della casa alpina e davanti al piatto. Come d’abitudine, chi vorrà iniziare i festeggiamenti in compagnia potrà partecipare alla cena preparata dalle penne nere e dagli Amici degli Alpini. Menù a base di cotechino con le lenticchie. In attesa di dare alle fiamme la pira con i biglietti dei desideri dei partecipanti, con in sottofondo le note della banda cittadina.