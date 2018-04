Finesettimana soleggiato per l’undicesima edizione della Fattoria in Festa alla fattoria Vallini a Venegono Inferiore: due giorni di informazione e raccolta fondi per l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.

Fattoria in festa, il programma

Ieri sera, venerdì, l’apertura con la prima cena. Ma sarà oggi che la Fattoria in festa all’azienda agricola Vallini entrerà nel vivo. Per tutto il pomeriggio, cucina aperta, truccabimbi e giochi per tutte le età, tra i quali anche un grande scivolo gonfiabile. Piatti speciali della giornata, costine e arrosticini abruzzesi. Domani apertura alle 12 e, tra i giochi ormai tradizionali e il battesimo della sella, alle 15.30 spettacolo del Magico Pongo. Piatto speciale: tagliatelle al ragù di cinghiale.

Da undici anni al fianco dei malati

Un’avventura, quella della Fatttoria in Festa, iniziata ormai undici anni fa da un gruppo di amici. Gruppo che si è impegnato, è cresciuto anno dopo anno, e che anche questo fine settimana sarà al lavoro per raccogliere fondi e sostenere la Uildm. “Un grazie doveroso a Claudio Vallini e alla sua famiglia che da 11 anni mettono a disposizione i loro spazi e le loro energie per noi”£, ha ricordato la presidentessa varesina di Uildm Rosaria Chendi. “E grazie a tutti i volontari e ai tantissimi sponsor”, ha aggiunto prima di passare la parola al sindaco Mattia Premazzi: “Questa è un’iniziativa che è ormai entrata nel cuore della comunità. Lo dimostrano il numero di volontari, le aziende sponsor e la presenza dell’Amministrazione e dell’asilo San Francesco non solo al taglio del nastro ma in tutte le giornate. La comunità vive anche grazie a voi, a questa iniziativa di forte aggregazione e solidarietà”. Presente al taglio del nastro anche l’onorevole Pd Maria Chiara Gadda, socia Uildm: “Questo è un appuntamento fisso, e quella di Uildm è una lotta molto importante. Sono orgogliosa di aver votato le leggi per il Dopo di Noi e per la Riforma del Terzo Settore, ma le leggi non restano carta quando c’è una cultura diffusa e quando creano spazi di collaborazione tra istituzioni e cittadini”.