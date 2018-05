Festa famiglia nel weekend a Castellanza.

Festa famiglia, appuntamento per grandi e piccini

Alla Corte del Ciliegio c’è aria di festa: sabato 12 e domenica 13 maggio la Corte del Ciliegio apre le sue porte per la V edizione della manifestazione organizzata dalla cooperativa LaBanda, con il patrocinio del Comune. Le due giornate prevedono una serie di eventi ed appuntamenti che mettono al centro dell’attenzione la famiglia.

Appuntamento nel pomeriggio

Si apre sabato alle 17.30 con la presentazione del progetto Mappa famiglie solidale per proseguire fino alla sera con animazione ed intrattenimento per i più piccoli, musica, esibizioni e allegria che culmineranno con una bella grigliata ed un concerto rock della band The Wasteland alle 21.

Domenica alle 11 si apre lo stand del mercatino artigianale e delle associazioni; nel pomeriggio dalle 14.30 esibizioni di sport, cheerleaders e scultura con motosega. Alle 19.30 concerto rock.