Festa Patronale ad Arconate, durante la conferenza stampa di oggi, venerdì 13 aprile, è stato rivelato il nome di punta dell’edizione 2018.

Festa Patronale: il nome di quest’anno

A salire sul palco che verrà posizionato in piazza Libertà ad Arconate sarà nientemeno che il famoso djGabry Ponte, ex membro degli Eiffel 65. La conferma è stata data dagli organizzatori dell’Estate Arconatese durante la conferenza stampa di oggi, venerdì 13 aprile.

Il grande concerto a fine luglio

Ora che è stato rivelato il nome, non resta che attendere il grande concerto di Gabry Ponte previsto per il 30 luglio alle 21.30 in piazza Libertà ad Arconate – ingresso gratuito.