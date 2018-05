Lunedì 2 luglio i Saor Patrol si esibiranno al Rugby Sound Festival.

Folk scozzese con i Saor Patrol

Si aggiunge una data alla già strabiliante rassegna musicale del Rugby Sound Festival. Lunedì 2 luglio, infatti, si esibirà la banda folkloristica scozzese, originaria di Kindadine, dei Saor Patrol.

Ecco chi sono i Saor Patrol

Il gruppo scozzese è formato da volontari de The Clanranald Trust for Scotland, un’associazione no-profit riconosciuta in Scozia che divulga la cultura ed il patrimonio scozzesi tramite l’intrattenimento. Le loro esibizioni di brani strumentali suonati con tamburi, chitarra elettrica e cornamusa, sono incentrate principalmente su canzoni che rivendicano l0indipendenza scozzese.