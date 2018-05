Fondazione Musazzi a Parabiago, domenica 6 maggio l’inaugurazione della nuova esposizione artistica.

Fondazione Musazzi: ecco la nuova mostra

Un altro importante appuntamento al museo Fondazione Carla Musazzi di Parabiago. Domenica 6 maggio, infatti, alle 15 verrà inaugurata l’esposizione di dipinti di Gianfranco Giliberto.

Giliberto inizia a dipingere all’età di 52 anni da autodidatta. Dopo vari approcci iniziali, sviluppa una tecnica di lavoro abbastanza personale ed inusuale per i più. Il che fa si che i suoi dipinti vengono riconosciuti per lo stile ed i colori utilizzati. Questa prima esperienza dura un decennio. Dal 2000 al 2010 produce una vasta serie di dipinti che spaziano dal figurativo al ritratto, alla natura morta, all’astratto, al paesaggio, fino alla riproduzione di opere famose. Ultimamente ha smesso di dipingere, tranne rare occasioni dove è l’ispirazione a intervenire e spingerlo a riprendere il pennello per esprimersi con nuovi lavori. Ultimamente grazie al sito di “Pitturiamo” ha avuto la possibilità di proporsi al pubblico e alla critica, ricevendo ottime recensioni.

Le date e gli orari

Le opere di Gianfranco Giliberto saranno esposte al museo di via Randaccio 11 anche domenica 13 e domenica 20 maggio. Gli orari per poterli visitare vanno dalle 15 alle 18. Ingresso libero.