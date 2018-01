Gabry’s Boys dall’oratorio di via Legnani al teatro cittadino.

Gabry’s Boys tornano in scena con “Il Voltafavole”

Tornano in scena i Gabry’s Boys, la piccola compagnia teatrale dell’oratorio di via Legnani. I 44 ragazzi sono guidati magistralmente da Sabrina Strada e Cristiana Galli. Calcheranno, il 15 febbraio, il palco del teatro Giuditta Pasta con la replica del loro ultimo successo: “Il Voltafavole”. Racconta il debutto di una piccola compagnia teatrale visto con gli occhi di Luca e Letizia. Due ragazzi chiamati a recensire lo spettacolo. Sulla scena, l’attrice che interpreta Mary Zoppins, una tata molto particolare, legge a due piccole ascoltatrici le storie della buonanotte. Da un librone chiamato “Il Voltafavole”. Qui le storie si intrecciano. Si attorcigliano. Si scambiano i personaggi e le situazioni si invertono, creando confusione e divertimento. Uno spettacolo leggero e imperdibile. Colmo di risate e di comicità adatto a grandi e piccini.

Come è nata la compagnia

E’ nata come “Tutti sul palco” nel febbraio del 2013, dall’idea di due mamme. La piccola compagnia ha l’intento di riportare nell’oratorio l’interesse e la passione per la recitazione. Mettendo in scena, a settembre con la festa dell’oratorio, uno spettacolo fatto dai ragazzi che potesse rendere più bella e partecipata la settimana di festa.

Così nascono nel 2013 “Tutti insieme appassionatamente”, musical ispirato all’omonimo film con Julie Andrews. Nel 2014 “Gli sposi promessi”, musical interamente cantato sulle basi dei grandi successi della musica italiana. Purtroppo nell’ottobre del 2014, Gabriella, una delle due mamme fondatrici, viene a mancare improvvisamente. Sabrina, l’altra mamma, decide di proseguire l’attività intrapresa nel nome dell’amica, modificando il nome del gruppo da “Tutti Sul Palco” a “Gabry’s Boys”. L’attività prosegue così nel 2015 con “La fabbrica di cioccolato” e nel 2016 con “Siamo sicuri sia Harry Potter”, musical ispirati ai grandi successi letterari di Roald Dahl e J.K.Rowling. Nel 2017, infine, ecco il favolspettacolo “Il Voltafavole”, spettacolo originale e ispirato alle grandi favole, scritto e pensato dalla regista Sabrina.

Spettacolo a offerta libera, ma occorre prenotare

L’ingresso è a offerta libera. Tuttavia occorre prenotare il posto alla segreteria dell’oratorio di via Legnani. E’ aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30. In alternativa si può contattare Sabrina tramite mail: sabrifede@yahoo.it. Il ricavato della serata sarà destinato all’oratorio per le sue molteplici esigenze, in particolare, per rinnovare il teatro, a partire dal rinnovo del sipario e per l’acquisto di un impianto audio.