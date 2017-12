Gara dei cesti di Natale con Euro Pesca a Vermezzo: prossimo appuntamento con il pranzo sociale del prossimo 28 gennaio

Domenica 17 dicembre mattina presso il laghetto Euro Pesca di Vermezzo si è svolta la “Gara dei Cesti di Natale”. Erano quasi una trentina i pescatori che si sono cimentati nell’ultima pescata dell’anno. Nonostante il bellissimo sole, le temperature erano molto rigide ed hanno impedito ad alcuni iscritti di “resistere” sino al termine della gara. Presente alla manifestazione, in rappresentanza del Comune di Vermezzo, l’assessore allo Sport Alessandro Filadelfia. Questi i risultati ottenuti dai pescatori: primi di settore Luca Battiston (assoluto), Luciano Di Pierro, Dario Di Giovine, Antonio Frangiamone, Umberto Pagano. Secondi di settore: Jacopo Beretta, Nicola Petruzzella, Anselmo Caputo, Fabio Battistoni, Marco Rossi. Terzi di settore: Mario Bianchi, Rino Lovreglio, Osvaldo Marchesin, Marco Stroppa. Tutti i partecipanti sono stati premiati con un pacco di Natale contenente prodotti enogastronomici. Anche se la stagione più proficua per la carpa è quella estiva, l’evento di domenica è stato anche una occasione per uno scambio di auguri fra pescatori. Il prossimo appuntamento sarà il 28 gennaio con il pranzo sociale presso il ristorante Agorà di Assago, dove soci, amici e simpatizzanti del laghetto di Vermezzo pranzeranno insieme, verranno premiati i campioni sociali del laghetto e della pesca al bianco, e dopo ci sarà una estrazione a premi.