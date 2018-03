Giornata della Poesia, Villa Rusconi a Castano Primo fa da cornice a un importante evento artistico.

Giornata della Poesia: l’appuntamento

Castano Primo centro della Giornata Mondiale della Poesia, sotto l’egidia dell’Unesco. L’importante appuntamento si svolgerà sabato 24 marzo alle 16 (ingresso libero) nella bellissima cornice della sala di rappresentanza di Villa Rusconi, grazie anche all’interessamento dell’assessorato della città.

Sarà qui che verrà messa in scena la performance artistica «Indivisibile» a cura di Celebrazione Festival Production. Un progetto, quello di «Indivisibile» che è in programma anche in grosse città, come Milano e Firenze. Castano Primo rappresenta quindi una prima: un’enorme soddisfazione per una cittadina nell’hinterland milanese.

La giornata di sabato 24 marzo

Nel pomeriggio di sabato 24 marzo, Giornata Mondiale della Poesia, quindi Francesca Limoli, Ruggero Tajé, Rita Bonfiglio e Ahmed Ben Dhiab creeranno una sinergia artistica di musica, parola e riflessione per celebrare la poesia, definita dalla Direttrice Generale Unesco, Irina Bokova, «finestra sulla meravigliosa diversità umana». Sarà Limoli a recitare nel poema «Indivisibile», performance a cura dell’artista Tajè, presentazione a cura degli artisti Bonfiglio e Ben Dhiab.

Ricordiamo che Celebrazione Festival, che ha curato la performance artistica che andrà in scena sabato 24 marzo, da tempo produce eventi come questo. Tra le ultime cose il film di Ahmed Ben Dhiab «Le Nomade» (Il Nomade), in competizione in Festival del Cinema in Europa e Africa.