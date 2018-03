Il 21 marzo è il primo giorno di Primavera ma anche la giornata mondiale della poesia, un genere letterario complesso ma che continua ad essere molto amato, sia come forma d’esperssione che come lettura.

Giornata mondiale della poesia

La prima giornata internazione della poesia è stata istituita dalla XXX Sessione della Conferenza Generale Unesco nel 1999 e celebrata per la prima volta il 21 marzo seguente.

Raccolte da non perdere

Milk and honey

E’ la raccolta della poetessa di origini indiane Rupi Kaur e diventato un best seller contribuendo a far conoscere la poesia alle nuove generazioni. Esplora la femminilità e il percorso di ogni donna attraverso quattro passaggi che sono altrettanti capitoli: il ferire, l’amare, lo spezzare, il guarire.

Cento poesie d’amore a Ladyhawke

Partendo da un’ossessione personale Michele Mari in questa sua prima e unica raccolta di poesie racconta l’amore, la passione e il dolore.

Fiore di poesia

Una raccolta di poesie e aforismi di Alda Merini, versi struggenti scritti fra il 1951 e il 1997

La gioia di scrivere

La raccolta completa di tutte le poesie di Wislawa Szymborska, premio Nobel per la letteratura.Affronta temi come l’amore, la morte e la vita in genere, anche e soprattutto nelle sue manifestazioni più irrilevanti.