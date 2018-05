Mulini tra passato e futuro.

Il convegno sui mulini

I mulini tornano protagonisti. Sabato 19 maggio, dalle 10 alle 13, al Mulino Star Quà di Nerviano (che si trova lungo il Sempione) e messo a disposizione dalla famiglia Molaschi, andrà in scena il convegno “I mulini dell’Olona: ieri, oggi e domani”.

L’incontro, in occasione delle Giornate europee dei mulini, farà il punto su questi gioielli del territorio ancora in attività e visitabili lungo l’Olona

Relatori saranno lo storico Giacomo Agrati (che illustrerà l’importanza che queste costruzioni hanno avuto nei secoli e le opportunità future), il rappresentante dell’Aiams, Associazione italiana amici dei mulini storici Carlo Pedretti (che vuole riunire appassionati e proprietari e far conoscere la presenza come patrimonio storico e culturale del passato contadino), Franco Brumana dell’associazione Amici dell’Olona (che si sta occupando della situazione del fiume), vi saranno testimonianze dei proprietari tra passato e futuro, presenterà Annalisa Bertani, nota archivista e storica d’arte componente del comitato scientifico dell’Ecomuseo del paesaggio di Parabiago, del Plis dei Mulini e ricercatrice del patrimonio industriale).

Invitati Comuni, enti che sovrintendono la gestione del fiume, proprietari e cittadini.

Dalle 13 alle 14 pausa pranzo, dalle 15 alle 17 visite guidate

Visite guidate

Domenica 20 si riparte per andare nuovamente alla scoperta del Mulino Star Quà: dalle 10 alle 12 visite guidate. Ci sarà anche la mostra di auto d’epoca a cura di “Ruote Quadre Nerviano”.