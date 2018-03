Giornate Fai di Primavera: sabato 24 e domenica 25 marzo visite guidate a Villa Nobile Visconti e Villa Zerbo Ciccarelli a Besate.

Giornate Fai: visite a Villa Nobile e Villa Zerbo a Besate

Nel weekend di sabato 24e domenica 25 marzo si svolgerà la 26esima edizione delle “Giornate Fai di Primavera”, promossa dal Fondo Ambiente Italiano in tutto il territorio nazionale, aprendo e facendo riscoprire luoghi speciali che raccontano la storia, la memoria e l’identità del Paese e che per queste ragioni vanno sempre protetti e valorizzati. Tra i mille luoghi che potranno essere visitati c’è anche il Comune di Besate: i visitatori potranno scoprire il paese con visite guidate, dalle 10 alle 17, a Villa Nobile Visconti e Villa Zerbo Ciccarelli, nonché degustare prodotti tipici della campagna milanese presso le vicine Cascina Cantarana e Cascina Caremma. Per l’occasione bar, ristoranti ed esercizi commerciali resteranno aperti.

«Si rinnova la collaborazione con il Gruppo Fai Sud Ovest Milano per fare conoscere anche i luoghi più suggestivi di un territorio verde e ancora oggi a forte vocazione agricola, a ridosso della grande metropoli – afferma Carlo Ferré, presidente del Consorzio dei Comuni dei Navigli -. Migliaia di visitatori potranno scoprire la storia e le bellezze di Besate. È un evento prestigioso e di livello nazionale in linea con le politiche turistiche del Consorzio volte a promuovere un territorio che offre molteplici percorsi naturalistici, enogastronomici, culturali e religiosi».

Per informazioni sulle Giornate Fai 2018 e relative aperture chiamare lo 02-467.615.366 o visitare il sito web www.fondoambiente.it, oppure contattare il Consorzio dei Comuni dei Navigli, settore “Promozione Turistica” (tel. 02-94.92.11.77), consultare il sito web www.consorzionavigli.it o la pagina di Facebook del Consorzio oppure inviare una mail a turismo@consorzionavigli.it.