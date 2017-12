Gospel al teatro Galleria a Legnano: un vero successo di pubblico per la serata di venerdì 22 dicembre.

Gospel al teatro Galleria: un concerto da non dimenticare

Il pubblico si è divertito insieme agli Harlem Gospel Voices – 5 voci e una sezione ritmica con tastiera/basso e batteria – che hanno eseguito il loro bellissimo e coinvolgente repertorio al Teatro Galleria a Legnano. Per poi continuare la loro tournée. Non solo gospel, però. Anche brani con sonorità r’n’b’, soul e funky.

L’ensemble fa ballare tutti

Molto coinvolgente anche il Pastore e Leader del Gruppo Eric B. Turner, cantante dei Temptations e Drifters. Artista completo, si esibisce come attore, musicista e cantante a Broadway in diversi musical, film e serie televisive. La sua voce ha accompagnato grandi artisti, senza dimenticare l’esibizione nel 2009 al ballo inaugurale della presidenza Obama. Gli Harlem Gospel Voices hanno, insomma, fatto ballare tutto il pubblico. E i cantanti rimangono soddisfatti di riuscire a portare in giro per il mondo “canzoni che parlano di speranza, amore e amicizia”.