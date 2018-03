Gran premio di matematica applicata: il garbagnatese Marco Milanesi si è classificato al settimo posto su 9mila partecipanti da tutta Italia.

Gran premio di matematica: un garbagnatese nella top ten

Un garbagnatese nella top ten nazionale del “Gran Premio di matematica applicata”: Marco Milanesi del liceo scientifico Russel si è infatti classificato al settimo posto all’edizione 2018 del concorso educativo realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un risultato prestigioso per il giovane studente, considerando che erano oltre 500 i finalisti, su 9mila studenti da tutta Italia coinvolti. Assieme ai vincitori ed agli altri migliori classificati, Marco è stato premiato con tablet e altri dispositivi multimediali nel corso della cerimonia che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo.