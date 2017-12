Grande festa musicale per il Corpo Bandistico Santo Stefano di Parabiago. L’atteso concerto è andato in scena sabato 16 dicembre tra gli applausi del pubblico.

Grande festa per la Banda Santo Stefano: l’evento

Grande festa in chiave musicale per la città di Parabiago. Nella chiesa parrocchiale SS.Gervaso e Protaso è andato in scena un grande concerto natalizio, sabato 16 dicembre. L’evento ha allietato un caloroso pubblico che ha gremito la chiesa centrale della città. L’unicità dell’evento è stato l’elemento portante della serata. Un elemento sottolineato anche dalle autorità presenti, che hanno permesso la realizzazione di una serata così complessa dal punto di vista organizzativo. Ma che ha sicuramente messo in luce parecchi riscontri positivi.

Le autorità presenti

Presenti il sindaco Raffaele Cucchi, che ha mostrato grande soddisfazione per l’operato svolto. Oltre al primo cittadino anche l’assessore alla Cultura Adriana Nebuloni, e il parroco don Felice Noè. Il sacerdote haanche lui sottolineato l’importanza dela musica come elemento per concretizzare il tempo dell’Avvento. Per ultimo, ma non per ordine di importanza, il numeroso pubblico che ha espresso note più che positive, felice di aver passato una serata davvero piacevole e veramente incantato da questo grande spettacolo, ormai diventata una tradizione per la Città di Parabiago.

Le parole del Corpo Bandistico e i ringraziamenti

Raccontano dalla Banda Santo Stefano: “Il concerto ha saputo valorizzare ben due bande musicali e quattro cori, con un totale di quasi 150 elementi che si sono esibiti prima singolarmente poi tutti insieme. A impreziosire la serata, l’intervento del M° Pietro Ferrario al prestigioso Organo Carrera. Un ringraziamento speciale va alle singole realtà ed ai loro maestri: la corale S.Cecilia diretta da Carlo Roman, la Corale Laudar Cantando diretta da Cristina Venturini, la Corale SS.Lorenzo e Sebastiano diretta da Giuseppe Bollati, la Corale di Villastanza diretta da Emanuele Sardeni, il Corpo Musicale S.Lorenzo diretta dal maestro Giovanni Savastio ed infine il Corpo Musicale S.Stefano di Parabiago diretto dal maestro Simone Clementi”.