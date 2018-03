Hazan, la band comasca-milanese verso il concertone del primo maggio a Roma. In corso la selezione.

Hazan accettati nelle selezioni

Gli Hazan, nota rock band comasca, è in lizza per entrare nell’ambita scaletta del Concertone del primo maggio, in piazza San Giovanni a Roma. Il gruppo comasco è uscito nel 2016 con il primo Ep e già ha davanti a sé la grande occasione di poter salire sul palco della città eterna, tra i big della musica italiana e internazionale.

La band comasca

La rock band è composta da quattro ragazzi sparsi tra le province di Milano, Como e Varese. Ale Fugazzi: voce, chitarra Daniele Restelli: basso, voce, Matt TheMatch: chitarra, cori, Alessandro Gramegna: batteria.

Da Kaiserpanorama a Roma?

“Kaiserpanorama” è il primo Ep della band. Il disco è uscito il 14 ottobre 2016 per Habanero Factory ed è stato promosso da Doppio Clic Promotions. Il singolo “Visionario” è stato premiato durante la vetrina del Capitalent 2017 (con padrini i Negrita) ed è rimasto in rotazione su Radio Capital per due mesi. Per la primavera 2018 è atteso l’album d’esordio, i ragazzi sono al lavoro in studio seguiti dalla mano sapiente di Pietro Foresti (rock producer MEI 2016).

L’anno scorso al New Experiences Rock di Calcio

Gli Hazan avevano partecipato alla scorsa edizione del contest musicale New Experinces Rock 2017 di Calcio in provincia di Bergamo. Entusiasta del loro percorso il direttore artistico Dario Alborghetti. «Ricordiamo con piacere gli Hazan presenti al nostro contest – ha detto – Invito tutti i nostri amici a sostenere una band che merita considerazione e spazio. Tante volte ci chiedono quale sia il percorso musicale delle band dopo aver partecipato al nostro concorso. Questo è un esempio. Le giovani band passano da noi e poi continuano a crescere iniziando ad affacciarsi a un panorama più grande».