Il paradiso escursionistico dell’Alta Valtellina è per la prima volta online e virtualmente esplorabile da tutti su Google Maps. Merito del Trekker Loan Program di Google, che ha reso i sentieri della montagna valtellinese e del Parco Nazionale dello Stelvio disponibili su Street View.

I sentieri dell’Alta Valtellina ora su Street View di Google

La scorsa estate la Comunità Montana Alta Valtellina ha aderito al Trekker Loan Program, il programma ideato da Google per consentire a enti turistici, associazioni non profit, università, organizzazioni di ricerca o altre terze parti di prendere in prestito il Trekker di Street View. Si tratta di uno zaino tecnologico che permette di raggiungere e mappare luoghi altrimenti inaccessibili grazie a un sistema di 15 fotocamera da 5 megapixel posizionato nella parte superiore dello stesso. La sua portabilità permette di raccogliere immagini in spazi ristretti o in luoghi accessibili solo a piedi. E’ così che si è proceduto alla mappatura di 25 sentieri di montagna con una visione a 360°. Grazie ai volontari delle sezioni CAI di Valfurva, Valdidentro, Bormio, Livigno e Sondalo e al Parco Nazionale dello Stelvio sono stati rilevati, fotografati e messi in rete ben 274 Km di itinerari in Alta Valtellina per un totale di 28.400 metri di dislivello.

Anche in modalità VR

Da oggi, quindi, si possono “percorrere” e pregustare, da qualsiasi angolo del mondo, sentieri che si sviluppano negli spettacolari scenari alpini di Bormio, Livigno e del Parco Nazionale dello Stelvio, navigando facilmente anche in modalità VR (realtà aumentata, utilizzabile con un visore CardBoard).

Senza naturalmente omettere di pianificare accuratamente le proprie escursioni, sarà possibile dunque scegliere l’itinerario più adatto alle proprie capacità direttamente da casa (o anche gustarsi in tutta tranquillità la grande bellezza del paesaggio dell’Alta Valtellina), entrando nel programma e spostando semplicemente il cursore… passo dopo passo.

Rifugio Branca

Passo Zebrù

Valgrosina